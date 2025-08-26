Brasil rechaza las acusaciones de antisemitismo de Israel

Katz "volvió a proferir insultos, falsedades y groseras acusaciones inaceptables contra Brasil y el presidente Lula", declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores en una nota oficial, en el que recuerda que el gobierno del primer ministro, Benjamin Netanyahu, es objeto de investigación ante la Corte Internacional de Justicia por presunto genocidio contra la población palestina.

"Israel se encuentra bajo investigación por violación plausible de la Convención para la prevención y el castigo del crimen de genocidio. Como ministro de Defensa, Katz no puede eludir sus responsabilidades: le corresponde a él garantizar que su país no solo prevenga, sino que impida la práctica del genocidio contra los palestinos", concluyó la nota. (ANSA).