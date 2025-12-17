Brasil recibirá servicios de Internet satelital de rival chino de Starlink en 2026

BRASILIA, 17 dic (Reuters) - La empresa china de satélites de órbita terrestre baja SpaceSail empezará a proporcionar acceso a Internet a zonas remotas de Brasil en el primer semestre de 2026, anunció el miércoles el jefe de gabinete del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Rui Costa.

SpaceSail y la empresa estatal brasileña de telecomunicaciones Telebras firmaron un memorando de entendimiento a finales de 2024 para ofrecer servicios de Internet por satélite a escuelas, hospitales y otros servicios esenciales en el país sudamericano.

SpaceSail compite directamente con Starlink, de Elon Musk, en el mercado de Internet por satélite. (Reporte de Lisandra Paraguassu; Editado en Español por Ricardo Figueroa)