Brasil reclama a EEUU los visados que le faltan a una semana del inicio de la Asamblea de la ONU

MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil ha informado este lunes de que no ha recibido todavía los visados necesarios para que la delegación brasileña viaje a la sesión anual de la Asamblea General de la ONU que comienza dentro de una semana y ha reclamado a Washington su entrega conforme a sus obligaciones como sede.

La cita comienza el 23 de septiembre en Nueva York, sede de la organización supranacional y Brasil recuerda que su tratado fundacional de 1947 obliga a Estados Unidos como país sede a aceptar la entrada de las delegaciones.

Desde el Ministerio brasileño han indicado que "no cabe esperar que no lo haga" y ha recordado que de lo contrario caben "acciones legales", según recoge el diario 'Folha de Sao Paulo'.

El tratado concede inmunidad diplomática a las delegaciones y al personal de la ONU y prohíbe expresamente a Washington vetar la entrada a determinados país.

Sin embargo, para países enemigos declarados como Irán, Venezuela o Corea del Norte, Estados Unidos impone ciertas restricciones, como no poder distanciarse a más de 40 kilómetros de la isla de Manhattan.

A pesar del acuerdo, Estados Unidos ha revocado el permiso de miembros de la Autoridad Palestina y de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) para evitar su presencia en la sesión anual de la Asamblea General, incluido el del presidente palestino, Mahmud Abbas.

Esta decisión ha sido interpretada como un gesto de represalia por el anuncio de países como Canadá, Reino Unido, Francia o Australia de reconocer el estado palestino durante la cita anual, por lo que un gesto análogo con Brasil sería interpretado en el marco del apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por su implicación en el golpe de Estado de enero de 2023.