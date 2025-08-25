LA NACION

Brasil: récord de 1100 empresas italianas activas en Brasil

Anuncian nueva guía de negocios.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Brasil: récord de 1100 empresas italianas activas en Brasil
Brasil: récord de 1100 empresas italianas activas en Brasil

La guía, una herramienta gratuita diseñada para apoyar la internacionalización de las empresas italianas, ofrece un análisis detallado de las oportunidades de inversión, incluyendo los sectores tradicionales y emergentes con mayor potencial de crecimiento.

Dos apéndices también ofrecen una introducción al marco regulatorio brasileño y una lista actualizada de pymes y grandes empresas italianas ya presentes en el país sudamericano.

El lanzamiento se realizará en Milán el 21 de octubre por la región de Lombardía y en Roma por Confindustria, la asociación de empresas, el 23 de octubre, con el apoyo institucional de Sace, Simest, Promos Italia y Assolombarda.

Una investigación realizada con GM Venture y KPMG ha demostrado que la presencia italiana en Brasil ha crecido significativamente en los últimos dos años.

Actualmente, hay aproximadamente 1100 empresas italianas operando en Brasil, lo que demuestra un creciente interés en este mercado, afirmó el embajador de Italia en Brasilia, Alessandro Cortese.

"Los sectores analizados son diversos, pero observamos un interés particular en la agroindustria, la energía y los biocombustibles, la infraestructura, los bienes de consumo, la movilidad sostenible, la industria farmacéutica y la salud", explicó Graziano Messana, socio director de GM Venture.

La guía representa una referencia concreta para las empresas italianas que buscan entrar o expandirse en el mercado brasileño, añadió. (ANSA).

LA NACION
Más leídas
  1. El activo que superó su pico histórico y alcanzó una suba de casi 254% en los últimos cuatro meses
    1

    El activo que superó su pico histórico y alcanzó una suba de casi 254% en los últimos cuatro meses

  2. Fuerte caída de un indicador que evalúa la gestión de Milei, en una encuesta previa a los audios
    2

    Cayó 13,6% el Índice de Confianza en el Gobierno, en una medición previa al caso de los audios

  3. Un nuevo Mercedes-Benz se renueva y pisa fuerte en el mercado argentino
    3

    Un nuevo Mercedes-Benz se renueva y pisa fuerte en el mercado argentino

  4. La joven no fue asesinada en el auto donde fueron hallados los cadáveres
    4

    Misterio en San Antonio de Areco: la joven no fue asesinada en el auto donde fueron hallados los cadáveres

Cargando banners ...