Brasil: récord de 1100 empresas italianas activas en Brasil
Anuncian nueva guía de negocios.
La guía, una herramienta gratuita diseñada para apoyar la internacionalización de las empresas italianas, ofrece un análisis detallado de las oportunidades de inversión, incluyendo los sectores tradicionales y emergentes con mayor potencial de crecimiento.
Dos apéndices también ofrecen una introducción al marco regulatorio brasileño y una lista actualizada de pymes y grandes empresas italianas ya presentes en el país sudamericano.
El lanzamiento se realizará en Milán el 21 de octubre por la región de Lombardía y en Roma por Confindustria, la asociación de empresas, el 23 de octubre, con el apoyo institucional de Sace, Simest, Promos Italia y Assolombarda.
Una investigación realizada con GM Venture y KPMG ha demostrado que la presencia italiana en Brasil ha crecido significativamente en los últimos dos años.
Actualmente, hay aproximadamente 1100 empresas italianas operando en Brasil, lo que demuestra un creciente interés en este mercado, afirmó el embajador de Italia en Brasilia, Alessandro Cortese.
"Los sectores analizados son diversos, pero observamos un interés particular en la agroindustria, la energía y los biocombustibles, la infraestructura, los bienes de consumo, la movilidad sostenible, la industria farmacéutica y la salud", explicó Graziano Messana, socio director de GM Venture.
La guía representa una referencia concreta para las empresas italianas que buscan entrar o expandirse en el mercado brasileño, añadió. (ANSA).
