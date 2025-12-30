Brasil: Récord de turistas extranjeros, 9 millones en 2025

Este resultado superó con creces la meta del gobierno federal de 6,9 millones de llegadas para 2025 y también la proyección oficial para 2027, que preveía 8,1 millones de turistas.

A pesar del récord, el volumen total se mantiene en línea o por debajo del registrado por las principales atracciones mundiales: solo el Museo del Louvre en París, por ejemplo, recibió entre 9 y 10 millones de visitantes en 2025.

El estado de San Pablo confirmó su posición como principal puerta de entrada para el turismo internacional, con 2,5 millones de llegadas entre enero y noviembre. Le sigue Río de Janeiro con 2,0 millones, Rio Grande do Sul con 1,4 millones, Paraná con 958.000 y Santa Catarina con 651.000 visitantes.

El transporte aéreo se mantuvo como la principal vía de entrada, utilizada por el 65,6% de los visitantes extranjeros.

Los cruces terrestres le siguieron con el 31,4%, mientras que las llegadas marítimas y fluviales representaron el 1,7% y el 1,4% del total, respectivamente.

Argentina fue el principal país de origen de turistas a Brasil: 3,1 millones de argentinos llegaron en los primeros once meses del año. Chile quedó en segundo lugar con 721.000 llegadas, seguido de Estados Unidos con 678.000. Uruguay (488.000) y Paraguay (454.000) completaron la lista. (ANSA).