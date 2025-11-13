Brasil recorta previsiones de crecimiento económico e inflación para 2025

BRASILIA, 13 nov (Reuters) - El Ministerio de Hacienda de Brasil recortó el jueves su previsión de crecimiento económico para 2025 del 2,3% al 2,2%, citando una expansión más débil de lo estimado del Producto Interno Bruto (PIB) en el tercer trimestre, que también afectó a sus perspectivas para el último trimestre.

"Los indicadores sugieren que la actividad siguió desacelerándose en el tercer trimestre", dijo el Ministerio. "Esta desaceleración ya se esperaba, reflejando los efectos retardados y acumulativos de la política monetaria restrictiva actualmente en vigor".

La tasa de interés de referencia de Brasil se sitúa en el 15%, el nivel más alto de las dos últimas décadas, mientras el Banco Central intenta que la inflación vuelva a su objetivo del 3%, con una banda de tolerancia de 1,5 puntos porcentuales a cada lado.

La Secretaría de Política Económica del Ministerio recortó su previsión de inflación para 2025 del 4,8% al 4,6%, todavía por sobre ese objetivo. (Reporte de Isabel Versiani; Escrito por Isabel Teles; Editado en Español por Manuel Farías)