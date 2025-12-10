Brasil reduce la inflación al nivel esperado por el Banco Central

Brasil registró en noviembre una inflación interanual de 4,46% y entró por primera vez en el año en el rango esperado por el Banco Central, informó este miércoles la autoridad estadística.

El incremento de precios se mantuvo a lo largo de 2025 por encima de la banda de tolerancia oficial de 1,5% a 4,5%, lo que castigó la popularidad del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Sin embargo, el indicador se ha ido moderando paulatinamente, en parte gracias al precio de los alimentos.

En octubre llegó a 4,68% y el mercado espera que cierre el año en 4,4%, según el boletín Focus del Banco Central de Brasil.

La caída en la inflación podría relajar la estricta política monetaria de Brasil.

La mayor economía de América Latina tiene una de las tasas de interés de referencia más altas del mundo (15%) y Lula ha pedido repetidamente que el Banco Central la rebaje para favorecer el crecimiento.

Aunque ayuda a contener los precios, una tasa alta encarece el crédito y desalienta el consumo y la inversión.

El emisor anunciará la nueva tasa de referencia en la tarde de este miércoles y el mercado espera que la mantenga en el nivel actual, de acuerdo con el boletín Focus.

El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) resaltó un incremento del 179% en los precios de los hospedajes en Belém, la ciudad amazónica que albergó la COP30 en noviembre.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, castigó a Brasil con aranceles entre los más altos del mundo (50%) en agosto.

Pero luego de un encuentro con Lula en octubre varios productos han sido eximidos de ese gravamen, que hoy solo afecta al 22% de las exportaciones de Brasil, según el gobierno.

La inflación mensual fue de 0,18%, por encima del 0,09% registrado en octubre.

