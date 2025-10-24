Brasil reemplaza a Paraguay en torneo de acceso al Mundial 2027 de rugby
La selección de rugby de Brasil reemplazará a Paraguay en el torneo de Dubái (8 al 18 de noviembre)
- 1 minuto de lectura'
La selección de rugby de Brasil reemplazará a Paraguay en el torneo de Dubái (8 al 18 de noviembre) en el que cuatro equipos tratarán de hacerse con el 24º y último boleto al Mundial masculino 2027 de Australia, anunció el viernes World Rugby en un comunicado.
Inicialmente clasificada para ese torneo tras haber ganado su plaza venciendo a Brasil en una eliminatoria de ida y vuelta a principios de octubre, la selección paraguaya finalmente ha tenido que renunciar tras haber alineado a un jugador inelegible durante esos dos partidos, precisó la federación internacional.
Las cuatro selecciones en liza finalmente para ese torneo de Dubái son Brasil, Bélgica, Namibia y Samoa.
Primer Mundial ampliado a 24 equipos, sobre los 20 que participaban desde la edición 1999, el Mundial 2027 de Australia conoce ya a 23 de los equipos clasificados: Francia, Nueva Zelanda, Italia, Irlanda, Sudáfrica, Escocia, Gales, Fiyi, Australia, Inglaterra, Argentina, Japón, Georgia, España, Portugal, Rumanía, Tonga, Uruguay, Canadá, Estados Unidos, Chile, Zimbabue y Hong Kong.
