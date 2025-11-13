Brasil refuerza la seguridad de la COP30 tras críticas de la ONU

Brasil reforzó la seguridad de la COP30 en Belém, en respuesta a las críticas de la ONU y después de que decenas de manifestantes indígenas y otros activistas irrumpieran por la fuerza en el recinto.

En una nota enviada a la AFP, el gobierno brasileño destacó haber "reevaluado" el dispositivo de seguridad, en coordinación con la ONU, especialmente con el aumento del número de agentes y la disposición de nuevas barreras en el sitio de la mayor conferencia climática de Naciones Unidas.

Los manifestantes forzaron el martes la entrada principal del Centro de Convenciones de Belém y se enfrentaron a los agentes de seguridad que buscaron repelerlos.

En el incidente, dos policías sufrieron heridas leves, según la ONU.

Las imágenes de los enfrentamientos dieron la vuelta al mundo.

"Todas las solicitudes de la ONU fueron atendidas", reza la nota del gobierno brasileño.

Pero también destaca que la seguridad interna de la Zona Azul, centro diplomático del evento donde se produjo el altercado, está a cargo de la ONU y que las autoridades locales disponen de los medios solicitados.

Las medidas fueron tomadas después de que Simon Stiell, máximo responsable climático de la ONU, dirigiera una dura carta a las autoridades brasileñas para protestar por las condiciones de seguridad, según la prensa local.

Las autoridades brasileñas aseguraron también haber respondido a las quejas sobre la climatización y la impermeabilidad del sitio de la COP, cuya organización en Belém representa un verdadero rompecabezas logístico desde hace varios meses.

"No hubo inundación en el sitio del evento, sino más bien incidentes localizados, como infiltraciones de agua (...) rápidamente reparadas", según la nota.

Aseguran además haber desplegado acondicionadores adicionales para los 42.000 participantes presentes en el centro de convenciones, sometidos al intenso calor y las lluvias tropicales de la Amazonía.

