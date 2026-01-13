Brasil registra déficit primario del 0,48% del PIB en 2025: Haddad

BRASILIA, 13 ene (Reuters) -

El Gobierno central de ⁠Brasil ⁠cerró 2025 con un déficit primario equivalente al ⁠0,48% ‌del Producto ​Interno Bruto (PIB), informó el martes ​el ministro de Hacienda, ‌Fernando Haddad, una cifra ‌que incluye

pagos ​judiciales.

Excluyendo esos pagos, que el marco fiscal de Brasil permite dejar de lado al evaluar el cumplimiento de la ⁠meta de déficit cero del Gobierno ​para el año pasado, el déficit primario se redujo al 0,1% del PIB, dijo Haddad.

El objetivo fiscal de ⁠Brasil permite una banda de tolerancia de ​0,25 puntos porcentuales a cada lado de la ‍meta, lo que significa que el resultado cumplió el requisito. Se espera que el Tesoro publique formalmente ​las cifras definitivas a finales de mes. (Reporte de Marcela Ayres; editado en ‍español por Javier Leira)