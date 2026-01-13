Brasil registra déficit primario del 0,48% del PIB en 2025: Haddad
BRASILIA, 13 ene (Reuters) -
El Gobierno central de Brasil cerró 2025 con un déficit primario equivalente al 0,48% del Producto Interno Bruto (PIB), informó el martes el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, una cifra que incluye
pagos judiciales.
Excluyendo esos pagos, que el marco fiscal de Brasil permite dejar de lado al evaluar el cumplimiento de la meta de déficit cero del Gobierno para el año pasado, el déficit primario se redujo al 0,1% del PIB, dijo Haddad.
El objetivo fiscal de Brasil permite una banda de tolerancia de 0,25 puntos porcentuales a cada lado de la meta, lo que significa que el resultado cumplió el requisito. Se espera que el Tesoro publique formalmente las cifras definitivas a finales de mes. (Reporte de Marcela Ayres; editado en español por Javier Leira)