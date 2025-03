Brasil registra en febrero un déficit presupuestario ligeramente superior al previsto

BRASILIA, 27 mar (Reuters) - El Gobierno central de Brasil registró en febrero un déficit presupuestario primario ligeramente superior al esperado, mostraron el jueves datos del Tesoro, aunque el resultado mejoró notablemente respecto al año anterior, debido principalmente a la reducción de los gastos.

La mayor economía de América Latina registró un déficit, excluyendo el pago de intereses, de 31.673 millones de reales (5.520 millones de dólares) en el mes, mientras que economistas encuestados por Reuters esperaban un déficit de 30.400 millones de reales.

En febrero del año pasado, el déficit primario fue de 58.267 millones de reales.

La mejora anual se debió principalmente a una caída real del gasto total del 12,6%, que se tradujo en un ahorro de 25.200 millones de reales. También se vio favorecido por un aumento real de los ingresos del 3,1%, que añadió 4.400 millones de reales a las arcas públicas.

En el periodo de 12 meses, el déficit primario del gobierno central se situó en 13.200 millones de reales, o el 0,09% del Producto Interno Bruto, cumpliendo el objetivo fiscal anual del gobierno de déficit cero, que permite un margen de tolerancia del 0,25% del PIB en cualquier dirección.

El Secretario de Hacienda de Brasil, Rogerio Ceron, dijo que la postura del gobierno era ser lo más restrictivo posible en la primera mitad del año para apoyar la política monetaria, mientras el banco central sube agresivamente las tasas de interés para enfriar la economía y frenar la inflación.

En rueda de prensa, Cerón señaló que las limitaciones de gasto debidas a la no aprobación el año pasado del presupuesto para 2025 influyeron en el menor déficit fiscal registrado en los dos primeros meses del año.

Normalmente, la ley presupuestaria anual para un año determinado se aprueba a finales del año anterior, pero esta vez no se aprobó hasta la semana pasada. Como consecuencia, el Gobierno decidió limitar sus gastos mensuales a una dieciochoava parte del total presupuestado para el año.

En lo que va de año, el Gobierno central registró un superávit primario de 53.184 millones de reales, muy superior a los 21.195 millones registrados en el mismo periodo de 2024.

Según el Gobierno, la fuerte caída del gasto en febrero se debió principalmente a un calendario diferente para los pagos ordenados por los tribunales federales. En el mismo mes del año pasado, los desembolsos en esta categoría fueron considerables, mientras que este año no ha sido así.

(1 dólar = 5,7351 reales) (Reporting by Marcela Ayres, Editing by Louise Heavens and Alison Williams)