Brasil registra en septiembre un déficit por cuenta corriente mayor a lo previsto

BRASILIA, 24 oct (Reuters) - El déficit por cuenta corriente de Brasil alcanzó los US$9770 millones en septiembre, por encima de los US$7750 millones previstos por economistas en un sondeo de Reuters, mostraron el viernes datos del Banco Central.

La inversión extranjera directa (IED) del mes alcanzó los US$10.670 millones, superando los US$6500 millones estimados en el sondeo y marcando el mayor nivel mensual de la serie histórica.

En los últimos 12 meses, la IED ascendió al 3,47% del producto interior bruto (PIB), insuficiente para cubrir el déficit por cuenta corriente, que se situó en el 3,61% del PIB.

El aumento de la brecha exterior de Brasil se ha debido principalmente a la reducción del superávit comercial: las importaciones han crecido más deprisa que las exportaciones, ya que la mayor economía de América Latina sigue mostrando resistencia a pesar de los elevados costos de endeudamiento.

En septiembre, el superávit comercial se redujo en US$2200 millones respecto al mismo mes del año anterior, según el Banco Central.

También contribuyó al aumento del déficit de la balanza por cuenta corriente el déficit de los pagos de factores, que aumentó en US$946 millones, compensado sólo parcialmente por una disminución de US$640 millones en el déficit de los servicios.

Según el Banco Central, las inversiones de cartera en el mercado nacional registraron entradas netas de US$4430 millones en septiembre, un 49,6% más que el año anterior, impulsadas por US$5000 millones en entradas netas de deuda y US$572 millones en salidas netas de acciones.

