Brasil registra un déficit por cuenta corriente mayor de lo esperado en enero

BRASILIA, 24 feb (Reuters) - El déficit por cuenta corriente de Brasil comenzó el año con un nivel superior al previsto por los economistas, según datos del banco central publicados el martes, mientras que la inversión extranjera directa (IED) superó con creces las previsiones.

* La mayor economía de América Latina registró un déficit por cuenta corriente de US$8.360 millones en enero, superior al déficit de US$6.400 millones previsto por los economistas en una encuesta de Reuters.

* El déficit de enero se debió principalmente a un mayor déficit en la cuenta de pagos por factores, que compensó un mayor superávit comercial.

* La inversión extranjera directa (IED) ascendió a US$8.168 millones en el mes, superando los US$7.000 millones previstos en la encuesta.

* En términos interanuales, el déficit por cuenta corriente se redujo al 2,92% del producto interior bruto (PIB), mientras que la IED se mantuvo prácticamente estable en el 3,42% del PIB. (Reporte de Marcela Ayres; edición de Gabriel Araujo; Editado en Español por Ricardo Figueroa)