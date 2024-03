Brasil remonta y empata 3-3 en amistoso con españa

Por Fernando Kallas

MADRID, 26 mar (Reuters) - El brasileño Lucas Paquetá marcó de penal en el tiempo añadido para conseguir un afortunado empate a 3-3 ante España, en un amistoso disputado el martes en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid.

Los anfitriones dominaron los primeros compases del encuentro, y los jóvenes Lamine Yamal y Nico Williams fueron una amenaza constante por las bandas.

Un momento polémico tuvo lugar en el minuto 12, cuando Yamal, de 16 años, provocó un penal a favor de España al caer por una entrada de Joao Gomes tras una buena jugada individual por la banda derecha.

Aunque España llevó la delantera, Brasil logró el empate y resultado final a los cinco minutos del tiempo añadido, cuando Galeno recibió una falta dentro del área y Paquetá remató, desatando la celebración de todo el banquillo brasileño.

"Siempre queremos ganar", dijo el jugador adolescente Endrick a la cadena de televisión brasileña Globo, "somos Brasil y necesitamos ganar siempre, para honrar nuestro legado".

"No vamos a prometer que vamos a ganar todos los partidos, pero no nos va a faltar esfuerzo, determinación, garra, no nos va a faltar nada", añadió. (Editado en español por Aida Peláez-Fernández)