Brasil.- Renault Group y Geely invertirán €615 millones en su alianza en el mercado brasileño

MADRID, 18 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El grupo Renault y Geely Holding Group invertirán 3.800 millones de reales brasileños (unos 615 millones de euros) para desarrollar juntos nuevos modelos en el mercado brasileño, después de que ambos fabricantes de automóviles acordasen el pasado 3 de noviembre la compra del 26,4% del capital de Renault do Brasil, la filial del conglomerado francés en el mayor mercado automovilístico de Sudamérica.

Desde un punto de vista comercial, Renault do Brasil distribuirá la cartera de vehículos bajo la producción de una nueva plataforma tecnológica de cero y bajas emisiones de Geely Auto en el país desde la segunda mitad de 2026. Así, el grupo asiático se beneficiará de nuevas oportunidades de crecimiento en ventas, financiación y servicios a través de la red de Renault en Brasil.

Asimismo, el resto de la inversión se utilizará para actualizar un modelo existente en Brasil de Renault el próximo año, aunque la compañía no ha desvelado dicho modelo, y algún nuevo lanzamiento para 2027.

"Hoy celebramos la nueva era de la alianza entre Geely Holding Group y Renault Group en Brasil. Combinando nuestra experiencia industrial, sólidas redes comerciales y plataformas electrificadas avanzadas, crearemos una gama moderna y competitiva que acelerará el crecimiento de las ventas y ampliará la presencia global de Renault y Geely", ha declarado el director de crecimiento del Grupo Renault y consejero delegado de la marca Renault, Fabrice Cambolive, en la ceremonia del acuerdo celebrado en el Complejo Ayrton Senna del grupo.

"Creemos que este nuevo tipo de asociación aportará una nueva vitalidad a la industria automotriz brasileña, al ecosistema de cero y bajas emisiones y al desarrollo económico regional, y se convertirá en un modelo para la industria automotriz mundial en su avance hacia un futuro verde e inteligente", ha expresado el vicepresidente senior de Geely Holding Group, Victor Yang.

SUDAMÉRICA, UN MERCADO A EXPLOTAR

Sudamérica, una región dominada durante mucho tiempo por las marcas de automóviles estadounidenses y europeas, se ha convertido en un área de interés cada vez mayor para los fabricantes chinos a medida que EE. UU. y la Unión Europea intentan blindar sus mercados nacionales con aranceles a la importación.

Mediante esta cooperación, Renault Group y Geely consolidan su presencia en Brasil y aceleran el desarrollo de sus respectivas marcas en un mercado clave que, en el primer semestre de 2025, representó más del 40% de los vehículos matriculados en América Latina.

Por último, este acuerdo no es el primero que han logrado sellar Grupo Renault y Geely. Desde hace unos años han implementado varios proyectos de cooperación a escala mundial, incluyendo una inversión conjunta en Renault Korea y la creación de Horse Powertrain.