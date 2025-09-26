Brasil reporta un menor déficit por cuenta corriente en agosto

SAO PAULO, 26 sep (Reuters) - Brasil registró un déficit por cuenta corriente menor de lo esperado en agosto, pero la inversión extranjera directa siguió siendo insuficiente para compensar completamente el déficit de 12 meses como proporción del Producto Interno Bruto, mostraron el viernes datos del banco central.

La mayor economía de América Latina registró un déficit de cuenta corriente de US$4700 millones en agosto, menor al déficit de US$5500 millones esperado por economistas en un sondeo de Reuters.

Como resultado, el déficit a 12 meses se redujo al 3,51% del PBI, desde el 3,66% del mes anterior. Aun así, sigue siendo muy superior al déficit del 1,95% registrado un año antes.

La inversión extranjera directa, por su parte, fue de unos US$8000 millones en agosto, superando las expectativas de US$6150 millones de la encuesta de Reuters.

Sin embargo, en 12 meses la IED cayó al 3,18% del PBI, desde el 3,22% de julio. No llegó a cubrir el déficit anual por cuenta corriente por séptimo mes consecutivo, lo que subraya la debilidad de las perspectivas de las finanzas exteriores de Brasil. (Reporte de Fernando Cardoso; Editado en Español por Ricardo Figueroa)