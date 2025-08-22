Brasil revela nueva línea de crédito de US$1900 millones para firmas afectadas por aranceles EE.UU.
BRASILIA, 22 ago (Reuters) - El brasileño Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) anunció el viernes una nueva línea de crédito de 10.000 millones de reales (unos US$1850 millones) para las empresas afectadas por los mayores aranceles estadounidenses.
El crédito del BNDES se divide en una línea para gastos generales de funcionamiento y otra para la búsqueda de nuevos mercados, y complementa una línea de crédito de 30.000 millones de reales desvelada por el Gobierno brasileño este mes.
Podrán acceder a la línea de crédito del BNDES empresas brasileñas de todos los tamaños con productos sujetos a cualquier porcentaje de gravámenes estadounidenses, dijo el BNDES.
(US$1 = 5,4194 reales) (Reporte de Bernardo Caram e Isabel Teles)
