Brasil: Río de Janeiro moderniza el centro para repoblarlo

En total, según datos de la consultora Newmark, más de 450.000 metros cuadrados de edificios históricos ya se han sometido a este tipo de renovación en la ciudad.

La financiación también corre a cargo de la Caixa (el banco público dependiente del Ministerio de Hacienda), que cuenta con una estructura de asistencia para inversores, incluidos los internacionales, que ofrece un anticipo de hasta el 50% del valor total.

Según explicó la institución a Ansa, la Caixa ha firmado contratos de rehabilitación para el programa de Apoyo a la Producción en varias regiones de Brasil.

En Río de Janeiro, el modelo ha cobrado impulso en los últimos cuatro años gracias a los incentivos del programa Reviver Centro, que ofrece exenciones del impuesto municipal sobre bienes inmuebles, reducción del impuesto de transferencia de bienes inmuebles y flexibilidad de uso para impulsar proyectos.

Desde entonces, según datos municipales, se han licenciado 53 proyectos, con un total de más de 4300 unidades, de las cuales solo 60 son no residenciales. En total, nueve edificios son nuevos y 44 están renovados. Otros 17 proyectos están en revisión, lo que podría elevar el número total de unidades a 5700.

Los edificios renovados en el centro incluyen edificios históricos como el antiguo Hotel SÆo Francisco, que ha dado paso al complejo residencial Casa Mauá, y el Passeio 56, en los antiguos grandes almacenes Mesbla.

En Porto Maravilha, la conversión de Sal Rio Residencial marca la primera modernización residencial en la zona, cerca de Pedra do Sal, un lugar emblemático de la samba carioca. (Ansa).