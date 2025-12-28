Brasil: Río revela el plan de fin de año, 13 escenarios y fuegos artificiales

El programa incluye más de 70 espectáculos repartidos por toda la ciudad, con el famoso paseo marítimo de Copacabana como centro neurálgico.

Allí se instalarán tres escenarios: el principal, frente al Palacio de Copacabana, albergará a Gilberto Gil con la participación de Ney Matogrosso, Belo y Alcione en el mismo espectáculo; JoÆo Gomes con Iza; DJ Alok con una actuación acompañada por 1200 drones; y, para cerrar el evento, la escuela de samba Beija-Flor. También se planean un escenario de samba y un escenario de gospel.

Se espera que aproximadamente 2,5 millones de personas acudan solo a Copacabana para Nochevieja.

La llegada del Año Nuevo se celebra tradicionalmente con un espectáculo de fuegos artificiales de 12 minutos, lanzado desde 19 barcazas a lo largo de la costa. También se planean espectáculos de fuegos artificiales en otros barrios, como Flamengo, Penha e Ilha do Governador.

En cuanto a la movilidad, el acceso a Copacabana se realizará casi exclusivamente en transporte público. Se reforzará la seguridad con 3.500 agentes, controles obligatorios en los accesos a la playa, detectores de metales y sistemas de reconocimiento facial. En total, aproximadamente 7.500 empleados municipales de 11 entidades participarán en la gestión del evento.

Según estimaciones oficiales, la Nochevieja generará un impacto económico de más de 500 millones de euros, lo que confirma al "Réveillon" como uno de los eventos urbanos más grandes del mundo. (ANSA).