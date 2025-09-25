Brasil: Rivaldo: "Lamine Yamal tiene todo para ser Balón de Oro el próximo año"

BARCELONA, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

El exjugador brasileño Rivaldo ha asegurado que el futbolista del FC Barcelona Lamine Yamal "tiene todo" para ser Balón de Oro el próximo año, ya que cree que destacará "mucho más" esta temporada que la pasada y logrará hacer más goles y asistencias, además de mostrar su decepción con la quinta posición de su compatriota Raphinha, de quien ha dicho que merecía estar más arriba e incluso ganar el galardón.

"Creo que Lamine tiene todo para ser Balón de Oro el próximo año y creo que esta temporada destacará mucho más que la pasada. Pero, por la manera que juega, creo que ganará el Balón de Oro cuando haga muchos goles y dé muchas asistencias. No sólo por cómo juega. Como ya le pasó a Cristiano Ronaldo o a Messi", ha asegurado Rivaldo en declaraciones a Betfair, empresa de la que es embajador.

El brasileño ha expresado su "tristeza" con que su compatriota Raphinha quedase en el quinto puesto después de la temporada que realizó con el Barça. "De esos primeros cinco jugadores fue el que más goles marcó, fue máximo goleador de la 'Champions'. Debería haber estado en una posición mejor o incluso haber ganado él este Balón de Oro", expresó.

"Lo que pasó en el partido contra el Inter, cuando fueron eliminados de la 'Champions' y no llegaron a la final, fue lo que perjudicó tanto a Lamine Yamal como a Raphinha. Si hubieran llegado a la final de la 'Champions', el Barça tenía todo para haber sido campeones, y siendo campeones, con seguridad habrían destacado. Pero como no pasó, Dembélé se llevó el premio. Y no le quito mérito, porque destacó mucho", profundizó.

Sin embargo, no quiso "quitar méritos" al ganador Ousmane Dembelé. "Ha hecho grandes torneos, ha marcado muchos goles y dado muchas asistencias. Por eso ganó el Balón de Oro. Y también por haber sido campeón de casi todo lo que jugó. Y es la figura del Paris Saint-Germain. Tanto es así que el PSG ganó el premio a mejor entrenador y equipo del año. A él le dieron el Balón de Oro por lo que hizo", manifestó.

Mientras que sobre el decimosexto puesto de Vinicius, afirmó que no sabe si es por su "bajada de rendimiento" o por la "situación" entre France Football y el Real Madrid. "No sabemos exactamente qué pasó, pero espero que vuelva a ser el mismo Vinicius de hace un año. Me encantaría que fuera Balón de Oro", deseó.

"Vinicius bajó un poco después de la decepción con el Balón de Oro, por no haberlo ganado. Tuvo una caída, pero es un gran jugador, un jugador del que estoy seguro de que hará un gran campeonato ahora, porque enseguida ya viene el Mundial", destacó.

Por último, no quiso entrar sobre si ahora es más fácil o más difícil ganar el Balón de Oro. "Escucho decir que antes era mucho más difícil porque había grandes jugadores y que hoy hay menos. Pero yo creo que sigue habiendo grandes jugadores", aseguró.

"A veces el Balón de Oro se conquista por lo que hace un jugador en una temporada, con muchos goles, asistencias, por llevar a su equipo a llevar títulos.

A veces no significa que el ganador del Balón de Oro sea como un Messi o un Cristiano Ronaldo. No, es el jugador que destacó ese año y por eso se lleva el premio", finalizó.