Brasil se enfrentará a Senegal y Túnez en los amistosos de noviembre en Europa

Por Fernando Kallas

16 oct (Reuters) - Brasil completará su calendario de 2025 con dos partidos amistosos en Europa en noviembre, enfrentando a Senegal y Túnez, como parte de su preparación para el Mundial del próximo año, anunció el jueves la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Los pentacampeones del mundo, dirigidos por Carlo Ancelotti, se enfrentarán a Senegal el 15 de noviembre en el Emirates Stadium de Londres, y tres días después se medirán con Túnez en Lille, Francia.

Brasil viene de golear 5-0 a Corea del Sur y caer 3-2 con Japón este mes.

De cara a marzo de 2026, la CBF dijo que la próxima serie de amistosos de Brasil será probablemente frente a naciones europeas de primer nivel, con Estados Unidos como sede prevista.

Ancelotti no ha dejado de poner en práctica su visión de la selección y ha hecho hincapié en la importancia de adaptarse a diversos retos tácticos, especialmente de equipos de otros continentes.

Los próximos amistosos, frente a Senegal y Túnez, servirán para poner a prueba la preparación de Brasil ante dos de las selecciones más potentes de África.

Senegal cuenta con una plantilla formidable, en la que destacan Sadio Mané, Nicolas Jackson y Kalidou Koulibaly. Los senegaleses superaron 4-2 a Brasil en su más reciente enfrentamiento, un amistoso disputado en Lisboa hace dos años.

Túnez, por su parte, se caracteriza por su organización defensiva y por su rendimiento constante en las competiciones africanas. (Reporte de Fernando Kallas. Editado en español por Javier Leira)

