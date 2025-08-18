LA NACION

Brasil: Se populariza la tendencia del chupete para adultos

La tendencia antiestrés surgió en China. Neymar entre adeptos

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Brasil: Se populariza la tendencia del chupete para adultos
Brasil: Se populariza la tendencia del chupete para adultos

Esta tendencia, originada en China como una forma de aliviar el estrés y la ansiedad, ya cuenta con una gran cantidad de seguidores en el país sudamericano, incluyendo a varias celebridades (entre ellas, el futbolista Neymar).

La nueva "moda" —que sigue de cerca a la también polémica moda de los "bebés reborn", llamados así por los muñecos hiperrealistas recién nacidos— está provocando serios debates sobre la salud y el comportamiento debido a lo que los psicólogos llaman la "infantilización de los adultos".

El uso del chupete en adultos, que atrajo recientemente la atención en redes sociales, puede parecer una simple excentricidad o una tendencia divertida. Sin embargo, los expertos advierten que este hábito podría tener otras consecuencias.

"El uso del chupete por parte de jóvenes y adultos es un ejemplo de cómo el cuerpo y la mente buscan mecanismos rápidos de autorregulación ante la sobrecarga emocional. Es un retorno simbólico a la infancia, cuando chupar representaba seguridad y calma", declaró la psicóloga Mariane Pires Marchetti al periódico O Globo. (ANSA).

LA NACION
Más leídas
  1. Confirman el procesamiento de la “viuda millonaria” del exsecretario de Néstor y Cristina Kirchner
    1

    Confirman el procesamiento de la “viuda millonaria” del exsecretario de Néstor y Cristina Kirchner, y amplían su embargo a US$38 millones

  2. Sorpresa en Bolivia: un inesperado candidato de centro salió primero y habrá balotaje
    2

    Elecciones en Bolivia: el centrista Rodrigo Paz dio la sorpresa y enfrentará a Jorge Quiroga en el balotaje

  3. La Fórmula 1 analizó el trabajo de la escudería Alpine y le hizo un “guiño” a Colapinto
    3

    La F1 analizó a Alpine y le hizo un “guiño” a Colapinto: un coche sin ritmo, turbulencias internas

  4. El Gobierno cambió la estructura del Ministerio de Economía
    4

    El Gobierno cambió la estructura del Ministerio de Economía

Cargando banners ...