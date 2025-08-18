Brasil: Se populariza la tendencia del chupete para adultos
La tendencia antiestrés surgió en China. Neymar entre adeptos
- 1 minuto de lectura'
Esta tendencia, originada en China como una forma de aliviar el estrés y la ansiedad, ya cuenta con una gran cantidad de seguidores en el país sudamericano, incluyendo a varias celebridades (entre ellas, el futbolista Neymar).
La nueva "moda" —que sigue de cerca a la también polémica moda de los "bebés reborn", llamados así por los muñecos hiperrealistas recién nacidos— está provocando serios debates sobre la salud y el comportamiento debido a lo que los psicólogos llaman la "infantilización de los adultos".
El uso del chupete en adultos, que atrajo recientemente la atención en redes sociales, puede parecer una simple excentricidad o una tendencia divertida. Sin embargo, los expertos advierten que este hábito podría tener otras consecuencias.
"El uso del chupete por parte de jóvenes y adultos es un ejemplo de cómo el cuerpo y la mente buscan mecanismos rápidos de autorregulación ante la sobrecarga emocional. Es un retorno simbólico a la infancia, cuando chupar representaba seguridad y calma", declaró la psicóloga Mariane Pires Marchetti al periódico O Globo. (ANSA).
