Brasil se tomará tiempo para evaluar alternativas por presupuesto: Haddad

SAO PAULO, 9 oct (Reuters) - El ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, dijo el jueves que el Gobierno se tomará su tiempo para evaluar alternativas para reforzar el presupuesto del país.

Los comentarios de Haddad a periodistas en Brasilia se produjeron después de que el Gobierno sufriera un revés en el Congreso cuando la Cámara baja retiró el miércoles de su agenda de votaciones una propuesta para revisar los impuestos a las inversiones.

Inicialmente, el Gobierno esperaba recaudar 20.900 millones de reales (US$3900 millones) en ingresos adicionales el próximo año con la medida tributaria para ayudar a cumplir su objetivo fiscal.

La propuesta incluía cambios como el aumento del impuesto sobre los intereses de los pagos de acciones y la unificación de la tasa del impuesto sobre la renta de las inversiones financieras.

El Supremo Tribunal de Brasil ha dictaminado que el presidente tiene autoridad para cambiar ciertas tasas impositivas, dijo Haddad, "y eso nos da tranquilidad para llegar a final de año".

Algunos impuestos en Brasil se consideran de naturaleza reguladora y, por tanto, pueden ser modificados unilateralmente por el presidente mediante decreto, como el impuesto sobre transacciones financieras (IOF), así como los impuestos sobre importaciones y productos industrializados (IPI).

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo en una entrevista con una emisora de radio local a primera hora del jueves que había pedido a su equipo que no se preocupara por la medida en el Congreso.

A partir del próximo miércoles, el Gobierno discutirá cómo el sistema financiero puede "pagar lo que debe" al país, añadió.

