Brasil: seis muertos en masacre de grupo comando en Río de Janeiro

El ataque ocurrió en la madrugada de este lunes, cuando el establecimiento ubicado en la calle Geni Saraiva, en el barrio de Cerámica, aún estaba abarrotado.

Según los primeros informes, hombres encapuchados llegaron en un automóvil, abrieron fuego contra los clientes sentados en una mesa y luego huyeron. Cinco víctimas, todos hombres de entre 21 y 53 años, murieron en el acto.

Entre las víctimas se encontraba Julio César Ornelas, de 53 años, hijo del director y editor del periódico local Jornal Hora H de Nova Iguaçu. Dos mujeres que pasaban por el lugar fueron alcanzadas por balas perdidas. Ana Cristina dos Santos, de 57 años, murió a causa de lesiones en la espalda tras ser ingresada en el Hospital General de Nova Iguaçu.

La policía ha iniciado una investigación. Aún se desconocen los motivos del ataque. La zona, una de las más peligrosas del estado, ha estado plagada de violencia vinculada a ajustes de cuentas entre grupos criminales y milicias paramilitares que compiten por el control del narcotráfico. (ANSA)