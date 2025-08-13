Brasil solicitará exención del objetivo fiscal para el gasto en ayudas arancelarias de EEUU
BRASILIA, 13 ago (Reuters) - El Gobierno de Brasil enviará un proyecto de ley al Congreso solicitando que 9500 millones de reales (US$1760 millones) en gastos bajo su paquete de ayuda para las empresas afectadas por los aranceles más altos de Estados Unidos sean excluidos de la meta fiscal del país.
En una conferencia de prensa el miércoles, el secretario ejecutivo del Ministerio de Hacienda, Darío Durigan, dijo que la cantidad incluye 4500 millones de reales en contribuciones a los fondos del gobierno supervisados por los prestamistas estatales.
Asimismo, otros 5000 millones de reales en desgravaciones fiscales para los exportadores hasta 2026 en el marco del programa "Reintegra".
(US$1 = 5,3961 reales) (Reporte de Marcela Ayres; Editado en Español por Natalia Ramos)
