Brasil: sondeo, Flávio Bolsonaro supera a Lula en San Pablo

El senador por Río de Janeiro sumó el 38% de las intenciones de voto, frente al 34% de Lula, el 9% del gobernador de Paraná, Ratinho Junior (Partido Social Democrático), y el 4% del gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema (Partido Novo).

El sondeo fue realizado entre los días 6 y 7 de marzo y tiene un margen de error del 2%.

El legislador fluminense fue escogido como postulante a la presidencia por su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, principal líder del campo conservador, impedido de ser candidato debido a que cumple una condena por intento de golpe.

San Pablo concentra poco más del 22% del electorado de Brasil, un país con más de 155 millones de personas habilitadas para votar el 4 de octubre y, en el probable segundo turno del 25 de ese mes.

Lula, vencedor de las elecciones de 2022, fue derrotado por Jair Bolsonaro en San Pablo. El presidente y postulante a su reelección se reunió con aliados como el vicepresidente Geraldo Alckmin, exgobernador paulista, y Fernando Haddad, ministro de Hacienda y exalcalde de la capital estadual, para analizar la estrategia a ser empleada en ese colegio electoral.

Según una consulta publicada el domingo por Datafolha, el gobernador paulista, el bolsonarista Tarcísio de Freitas (Republicanos), es favorito para la reelección con el 44% frente al 31% de Haddad, el ministro que aún no confirmó si se postulará por el lulismo. (ANSA).