Brasil: Stellantis lanza Ram Dakota, refuerza sector pickup

Emanuele Cappellano, presidente de Stellantis Sudamérica y director global de la unidad de negocio Stellantis pro one, declaró a ANSA que se trata de un lanzamiento estratégico.

“Con Ram, ampliamos nuestra gama en un segmento donde ya somos líderes históricos —el de las camionetas pickup—, compitiendo con los líderes tradicionales del mercado, empezando por Toyota. Stellantis tiene presencia global, con un fuerte enfoque regional: esto significa estar cerca de los consumidores y diseñar productos cerca de sus mercados de venta, y esta es nuestra fortaleza”, afirma Cappellano.

“El grupo cuenta con una estructura industrial arraigada en el continente. Nuestros equipos altamente cualificados participan en un proceso complejo, desde el centro tecnológico hasta el centro de diseño, incluyendo la fabricación de vanguardia. Más de 35.000 empleados trabajan directamente para Stellantis y más de 350.000 en sectores relacionados. Esto nos mantiene a la vanguardia de la innovación”, subraya el CEO.

Respecto a la turbulencia global, el gerente observó: “En Sudamérica no vemos impactos directos, salvo en el precio de algunas materias primas. Nuestra fortaleza reside en una sólida posición, y la estrategia es seguir invirtiendo en soluciones locales, produciendo vehículos en Brasil para el mercado brasileño”.

Finalmente, respecto al posicionamiento de la nueva camioneta en el competitivo sector agroindustrial brasileño, Cappellano concluye: “Por primera vez, Stellantis compite en este segmento. Después de la Titano, la Dakota abre un nuevo mercado por explorar. Creemos que será atractiva para los productores agrícolas: es estéticamente atractiva y satisface las necesidades específicas del sector”. (ANSA).