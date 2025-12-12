Brasil subastará la gran terminal de contenedores de Santos a principios de marzo: ministro

Por Rodrigo Viga Gaier

RÍO DE JANEIRO, 12 dic (Reuters) - El Gobierno federal de Brasil tiene previsto celebrar la subasta de la enorme terminal de contenedores Tecon 10 del puerto de Santos en la primera quincena de marzo, anunció el viernes el ministro de Puertos y Aeropuertos, Silvio Costa Filho.

La subasta ha suscitado el interés de más de 10 posibles licitadores, señaló el funcionario, citando a la empresa ICTSI, a la empresa brasileña de envasado de carne JBS y a la compañía local de logística JSL, así como a inversores árabes no identificados.

El ministro dijo que se espera que el ganador invierta 6.400 millones de reales (US$1.190 millones) en la construcción y explotación de la terminal durante el contrato, y que las ofertas iniciales estarían por debajo de esa cantidad.

Roberto Lopes, CEO de Rio Brasil Terminal, controlada por ICTSI, confirmó que el grupo participará en la subasta y pujará sin socios.

JBS, que ahora cotiza en Nueva York y tiene un contrato para operar contenedores en el sur de Brasil, declinó hacer comentarios. JSL no respondió a consultas.

A principios de esta semana, el Tribunal Federal de Cuentas de Brasil votó a favor de recomendar que se prohibiera a los operadores de las terminales de contenedores existentes en el puerto de Santos participar en la primera fase de la licitación, alegando preocupaciones sobre la concentración del mercado.

La decisión supuso un duro golpe para empresas como el grupo naviero danés Maersk, MSC y otras que ya operan terminales de contenedores en el mayor puerto de América Latina.

Según la recomendación, esas empresas sólo podrán entrar en una segunda fase de la subasta si la primera no atrae ofertas válidas.

(1 dólar = 5,3876 reales) (Reporte de Rodrigo Viga Gaier en Río de Janeiro y Roberto Samora en São Paulo; redacción de Ana Mano. Edición de Gabriel Araujo, Joe Bavier y Paul Simao. Editado en español por Natalia Ramos)