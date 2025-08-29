Brasil sufre nueva baja con lesión de Vanderson y cita a Vitinho

El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, convocó al lateral Vitinho en lugar del lesionado Vanderson para enfrentar a Chile y Bolivia en el cierre de la clasificatoria sudamericana para el Mundial de 2026, informó este viernes la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Vitinho, de 26 años y jugador del Botafogo, entrenado por Davide Ancelotti, hijo del seleccionador, podría debutar con la Canarinha absoluta. Llegó a ser internacional Sub-20.

"Ocupa el lugar de Vanderson, del Mónaco, que después de una conversación entre los departamentos médicos del club francés y la Seleção fue desconvocado", apuntó la CBF.

Vanderson jugó 16 minutos el domingo en la derrota 1-0 del Mónaco ante el Lille en la liga francesa.

Brasil ya había perdido por lesiones al lateral Alex Sandro y al mediocampista Joelinton tras el listado anunciado el lunes por Ancelotti para sus últimos dos compromisos en esta eliminatoria. Jean Lucas, del Bahía, fue llamado a último momento el miércoles, tal como ahora ocurre con Vitinho.

Con la clasificación al Mundial de Norteamérica sellada, Brasil, tercero en la eliminatoria, enfrentará al colista Chile el 4 de septiembre en Río de Janeiro y cinco días después visitará a Bolivia en los 4150 metros sobre el nivel del mar de El Alto.

