Brasil supera a EEUU como primer productor de carne de vacuno, aliviando contracción de oferta mundial

Por Ana Mano y Peter Hobson

BARRETOS, Brasil, 7 ene (Reuters) - Brasil superó a Estados Unidos como primer productor mundial de carne de vacuno el año pasado, según estimaciones del mercado, después de que el país sudamericano batió las previsiones de producción en cientos de miles de toneladas, aliviando una restricción de la oferta mundial y ayudando a limitar un aumento de los precios de la carne.

Brasil ya era el mayor exportador de carne de vacuno, con envíos por valor de casi US$ 17.000 millones en 2025, según datos comerciales del Gobierno publicados el martes. Las cifras de producción de carne de vacuno no se publicarán hasta febrero, pero los analistas han elevado recientemente sus estimaciones.

Los ganaderos han estado enviando más animales al matadero, aprovechando la elevada demanda de exportación de países como China y Estados Unidos, donde la escasa oferta ha elevado los precios de la carne de vacuno a niveles récord.

El aumento de los sacrificios suele dar lugar a un periodo de baja producción, ya que los productores retienen animales para criarlos y reconstituir los rebaños. Pero el aumento de la productividad en Brasil puede limitar o incluso evitar un descenso, según los expertos del sector. Las granjas inseminan el ganado con mayor rapidez, lo engordan más deprisa y lo sacrifican a una edad más temprana.

"Hace diez años, la edad promedio del ganado sacrificado en Brasil era de cinco años", dijo Vinicius Barbosa, director comercial responsable de decenas de miles de cabezas de ganado en el cebadero de CMA en Barretos, a unos 420 km al norte de Sao Paulo. "Ahora es de 36 meses y va rápidamente a 24", dijo.

Mauricio Nogueira, director de la consultora ganadera Athenagro, dijo que la producción brasileña de carne de vacuno superó con creces sus previsiones para 2025. La producción creció un 4% en el año, cuando él había previsto una caída del 2,7%. El aumento de alrededor de 800.000 toneladas fue casi igual al total de las exportaciones anuales de Argentina, el quinto exportador mundial de carne de vacuno.

Rabobank, que había previsto un descenso de la producción de carne de vacuno de Brasil en 2025, ve ahora un crecimiento del 0,5%, a 12,5 millones de toneladas equivalentes de peso en canal. En diciembre, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos elevó en 450.000 toneladas su estimación de producción de carne de vacuno brasileña, a 12,35 millones de toneladas.

Si las cifras oficiales confirman las estimaciones del mercado, 2025 será el primer año en que la producción brasileña habrá superado a la estadounidense, que cayó un 3,9% a 11,8 millones de toneladas en 2025, según las estimaciones del USDA, tras años de sequía.

Cebaderos y aumento de peso en canal impulsan producción

La producción de carne de vacuno de Estados Unidos caerá otro 0,9% a 11,7 millones de toneladas en 2026, según el USDA. En Brasil, el USDA y Rabobank prevén un descenso de la producción, pero Nogueira dijo que la producción brasileña podría aumentar en unas 300.000 toneladas.

Casi el 28% del ganado sacrificado en Brasil será engordado en cebaderos en 2027, frente al 22% en 2025, según la consultora Scot Consultoria.

"Los cebaderos hacen en 100 días en el ganado lo que los pastos hacen entre 18 y 24 meses", dijo Barbosa, añadiendo que el cebadero Barretos de CMA procesaría 80.000 reses en 2026, por encima de las 65.000 del año pasado.

El auge de la industria del etanol de maíz en Brasil está generando un subproducto conocido como granos secos de destilería que tiene más proteínas que el maíz y ayuda al ganado a engordar más rápido, según los analistas.

Las vacas quedan preñadas con más frecuencia a medida que los ganaderos adoptan técnicas de inseminación más eficaces, lo que permite a los productores sacrificar más animales sin reducir el tamaño del rebaño.

Scot Consultoria espera que la tasa de preñez de Brasil -la proporción de hembras que quedan preñadas durante una temporada de cría- aumente hasta el 54% en 2027 desde el 50% previsto para 2026.

Según los analistas, la mejora genética también está contribuyendo al crecimiento del ganado y a la calidad de la carne. Y Brasil aún no ha alcanzado la proporción del 90% de ganado que pasa por cebaderos, como en Estados Unidos, o el 40% de Australia.

Si la tasa de preñez de Brasil llegara al 66%, equivalente a la de la vecina Argentina, el número de terneros nacidos cada año pasaría de 32 millones a 40 millones, según la consultora Datagro. La tasa de preñez en Canadá es del 96%, señalan.

Según datos oficiales, Brasil tiene 238 millones de cabezas de ganado, más del doble de los 94 millones de Estados Unidos. Una mayor productividad permitiría elevar la producción sin aumentar el número de cabezas de ganado ni la superficie de pastos. Eso podría aliviar uno de los motores económicos de la deforestación de la selva amazónica.

Se prevé que la cabaña ganadera brasileña crezca sólo un 4% entre 2024 y 2034, mientras que la producción de carne de vacuno aumentará un 24%, según el grupo exportador brasileño ABIEC. La producción de carne de vacuno de Estados Unidos aumentará un 3,5% y el número de cabezas de ganado crecerá un 5% durante ese periodo, según estimaciones del USDA.

Rol clave de Brasil

Los precios mundiales de la carne de vacuno dependerán de que Brasil pueda evitar un descenso de la producción este año.

El USDA prevé que la producción de los seis mayores productores mundiales caiga en 2026 un 2,4% en conjunto -el mayor descenso anual en décadas- tras aumentar un 0,4% en 2025. Estos productores son Brasil, Estados Unidos, China, la Unión Europea, Argentina y Australia.

La lista excluye a la India, que el USDA nombra como uno de los seis principales productores de carne de vacuno a pesar de que ese país produce carne de búfalo en lugar de carne de vacuno.

El USDA prevé que la producción brasileña caiga este año un 5,3%, a 11,7 millones de toneladas equivalentes de peso en canal. Si se confirman las estimaciones de Nogueira y la producción aumenta en cambio a unos 12,6 millones de toneladas, el descenso en los seis principales productores sería de sólo el 0,2%.

"Nunca ha habido tanta demanda internacional de carne de vacuno brasileña", afirmó Guilherme Jank, analista de Datagro, quien añadió que los empacadores locales también han aumentado su capacidad.

"Estamos siendo testigos de primera mano de un cambio significativo en el funcionamiento del sistema de suministro de ganado vacuno en Brasil, en términos de calidad, escala, eficiencia y productividad", afirmó.

(Reporte de Ana Mano en Barretos y Peter Hobson en Canberra; Reportes adicionales de Ella Cao en Pekín y Tom Polansek en Chicago; Editado en Español por Ricardo Figueroa)