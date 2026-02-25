Brasil suspende importación de granos de cacao de Costa de Marfil

Brasil suspendió la importación de cacao de Costa de Marfil, el mayor productor mundial de este grano, debido a riesgos fitosanitarios.

El Ministerio de Agricultura de Brasil publicó un decreto esta semana en el que ordenó la suspensión, citando el riesgo de plagas y enfermedades en granos de cacao secos y fermentados de Costa de Marfil, cuya producción incluye "granos de países vecinos".

La suspensión se mantendrá en pie hasta que el país africano garantice que sus cargamentos no contienen granos de países vecinos, "cuyo estatus fitosanitario es desconocido y cuya exportación para Brasil es de origen no autorizado".

La Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil estimó el martes la medida como "fundamental para proteger la producción nacional del riesgo de ingreso de plagas y enfermedades en el país y para dar tranquilidad a los productores rurales brasileños".

Brasil produjo casi 300.000 toneladas de cacao en 2024, según las últimas cifras de la agencia nacional de estadística.

Importó de Costa de Marfil 42.000 toneladas de cacao crudo y tostado en 2025, según los datos comerciales de Brasil.

Costa de Marfil enfrenta serias dificultades para vender el cacao que produce, debido a una caída en las exportaciones por los problemas de liquidez de los compradores y un desplome de los precios internacionales.

Una de cada cinco personas en Costa de Marfil depende indirectamente del cacao para vivir, según el Banco Mundial.