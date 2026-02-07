Brasil: suspenden dragado de un río en Amazonas tras protestas indígenas

La decisión fue anunciada en un comunicado oficial firmado por los ministros Guilherme Boulos (Secretaría General de la Presidencia), Sílvio Costa Filho (Puertos y Aeropuertos) y Sônia Guajajara (Pueblos Indígenas), y es una respuesta a las movilizaciones de los pueblos indígenas, comunidades tradicionales y organizaciones sociales que actúan en la región.

Durante 15 días, liderados por los indígenas, estos grupos realizaron ocupaciones y manifestaciones en la zona portuaria de Santarém.

Su principal demanda fue la revocación del Decreto 12.600, emitido el año pasado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que otorgó la hidrovía del río Tapajós a empresas privadas.

El transporte fluvial es considerado un importante corredor logístico para el envío de productos agroalimentarios, pero enfrenta resistencia por parte de las comunidades que viven a lo largo de las riberas de los ríos (ANSA).