Brasil. TAP lanza una nueva ruta entre Lisboa (Portugal) y Curitiba (Brasil)

MADRID, 4 de noviembre de 2025 (Europa Press) - TAP Air Portugal comenzará a operar una nueva ruta entre Lisboa y Curitiba (Brasil) a partir del 2 de julio de 2026 con tres vuelos semanales entre ambos destinos. Los vuelos se operarán con aviones Airbus A330-200 con capacidad para 269 pasajeros a través de la ruta Lisboa-Curitiba-Río de Janeiro-Lisboa los martes, jueves y sábados. Los billetes saldrán a la venta el próximo 11 de noviembre. Con la incorporación de Curitiba, la operativa de TAP en Portugal alcanza las 14 ciudades en Brasil, consolidando su posición como la aerolínea europea con mayor oferta de vuelos en el país. El gobernador del estado de Paraná, Ratinho Junior, ha resaltado que esta nueva ruta "refuerza el papel de Paraná en el escenario mundial" y que "impulsará el turismo, facilitará la llegada de visitantes europeos y ampliará las oportunidades de negocio con Europa". Por su parte, el director de TAP para las Américas, Carlos Antunes, ha subrayado que Brasil es un mercado estratégico "de enorme relevancia" para la operación global de la aerolínea y que su expansión en el país pone en valor su compromiso "de fortalecer los lazos históricos, culturales y económicos entre Portugal y Brasil".

