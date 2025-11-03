Brasil. Telefónica Brasil absorbe Ipnet, la firma de soluciones cloud que compró en julio de 2024 por US$38.000.000

MADRID, 3 nov. 2025 (Europa Press) - Telefónica Brasil ha absorbido Ipnet, la compañía de soluciones 'cloud' que adquirió a finales de julio de 2024 por alrededor de 38.000.000 de euros, y la ha integrado en Telefónica Cloud y Tecnología de Brasil, según ha informado en un comunicado. La absorción de Ipnet —que ha quedado extinta— se enmarca en una reorganización societaria con la que Telefónica busca obtener beneficios administrativos y económicos a través de la simplificación de su estructura operacional, la reducción de los costes y el aprovechamiento de las sinergias internas. Ipnet operaba desde hacía más de 20 años en el mercado y estaba especializada en la reventa de software y sistemas, así como en la prestación de servicios para la transformación digital de empresas. En el momento de la compra de la compañía, en julio de 2024, la filial brasileña de Telefónica hizo hincapié en que esta operación fortalecía su porfolio de productos 'cloud' y de servicios profesionales.