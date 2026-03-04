Brasil: Telespazio brindará sistemas de comunicación satelital móviles

La solución satelital ofrecida por Telespazio Brasil, denominada VELOCE, según un comunicado de prensa, fue seleccionada tras una campaña de validación y pruebas realizada por GSI en diversos escenarios operativos.

El sistema, ya operativo, fue diseñado y desarrollado en Brasil en colaboración con el Grupo Racco y se basa en tecnología satelital de órbita terrestre baja (LEO) que garantiza confiabilidad, robustez y alto rendimiento.

VELOCE permite comunicaciones de alta disponibilidad en todo Brasil, asegurando una conectividad segura y resiliente incluso en zonas remotas o de difícil acceso.

El sistema cumple con estrictos requisitos operativos y cuenta con la certificación IP68, lo que proporciona a los terminales una protección avanzada contra el polvo, el agua y las condiciones ambientales adversas.

"El espacio no es solo una infraestructura estratégica, sino también una plataforma facilitadora de servicios que aportan un valor real a la sociedad", afirmó Marzio Laurenti, director ejecutivo de Telespazio Brasil.

Telespazio continúa apoyando a Brasil con soluciones avanzadas de comunicaciones satelitales, lo que confirma el papel estratégico de las tecnologías espaciales en la resiliencia y la seguridad institucional.

El trabajo de Telespazio en Brasil forma parte de la hoja de ruta más amplia del Grupo Leonardo, que fortalece el papel del espacio como un factor clave para la seguridad, la digitalización y las aplicaciones sociales mediante servicios avanzados en diversos ámbitos, como la conectividad, la observación de la Tierra y la navegación. (ANSA).