Brasil teme medida de US$ sobre narcos antes de la cumbre Lula-Trump

El tema, según informa TV Globo, se trató en una llamada telefónica entre el canciller brasileño, Mauro Vieira, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, como parte de los preparativos para la visita del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Washington para reunirse con Donald Trump. Trump y Lula ya acordaron una reunión oficial en la Casa Blanca, pero aún no se ha fijado una fecha.

Fuentes del gobierno brasileño citadas por TV Globo informan que Vieira planteó a Rubio la posible designación de las dos organizaciones más poderosas e internacionalmente activas del país —el Primeiro Comando da Capital (PCC), con sede en Paulista, y el Carioca Comando Vermelho (CV)— como organizaciones terroristas extranjeras.

Diplomáticos brasileños temen que Estados Unidos pueda utilizar esta designación como base legal para operaciones militares en la región en la lucha contra el narcotráfico.

Según fuentes citadas, la propuesta apoyada por Rubio se encuentra en una fase avanzada y podría ser presentada al Congreso en los próximos días para su ratificación. (ANSA).