Brasil tiene suficiente calidad para alinear dos equipos en mundial, reconocen jugadores de croacia

DOHA, 7 dic (Reuters) - Los rivales de Croacia en los cuartos de final del Mundial rezuman calidad y podrían alinear dos equipos titulares en el torneo, pero a pesar del respeto que sienten, la selección balcánica puede jugar incluso mejor que hasta ahora, dijeron el miércoles el defensa Dejan Lovren y el mediocampista Mateo Kovacic.

Los finalistas de la Copa del Mundo de 2018, con el objetivo de hacer dos apariciones consecutivas en semifinales, tienen una montaña que escalar ante los favoritos del torneo, Brasil, que llegó a los cuartos de final tras golear 4-1 a Corea del Sur.

"Brasil era favorito antes del torneo, tienen dos equipos que pueden jugar a este nivel. Cualquiera de sus suplentes puede entrar y tener un impacto instantáneo, respetamos a todos y así es como trabajamos", dijo Lovren.

Croacia, cuyo director técnico, Zlatko Dalic, describió a Brasil como "aterrador", ha tenido un camino más difícil hasta los cuartos de final, necesitando llegar a la tanda de penales para eliminar a Japón después de empatar 1-1 en 120 minutos, pero el estado físico no es un problema.

"Demostramos que estamos en gran forma física. El equipo japonés fue muy disciplinado y fue difícil derribarlo, pero mostramos mucha forma física y creo que podemos jugar aún mejor", dijo Kovacic.

Lo que será clave para Croacia es lograr mantener la posesión contra los brasileños, una tarea nada fácil con el director técnico de Brasil, Tite, listo para presentar a su equipo titular por primera vez en el torneo.

Con el talismán Neymar y el defensor clave Danilo regresando contra Corea del Sur después de perderse dos partidos por lesiones y problemas en el tobillo, Tite también podría contar con Alex Sandro para el partido del viernes.

"¿Cómo podemos detenerlos? Es simple, nuestro objetivo es tratar de detener a todo el equipo. Será una pelea muy difícil", dijo Lovren.

En cuanto a las exuberantes celebraciones de Brasil cuando anotan, que algunos han dicho que son una falta de respeto a sus oponentes, Lovren dijo que no tenía ningún problema.

"Honestamente, todos pueden celebrar como quieran, no tengo problemas con eso, no creo que sea una falta de respeto. Hay límites para todo, pero los brasileños nacieron cantando y bailando y no tengo ningún problema con eso", apuntó. (Reporte de Karolos Grohmann. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)

Reuters