Brasil: Toquinho, una leyenda de la cultura brasileña, recibe este lunes en Cartagena el premio La Mar de Músicas 2025

CARTAGENA (MURCIA), 21 Jul. 2025 (Europa Press) - La Mar de Músicas recibe este lunes a Toquinho, el genial guitarrista brasileño, premio del festival 2025, por ser un virtuoso guitarrista, cantautor y poeta, pilar fundamental de la música popular brasileña, según informaron fuentes del Ayuntamiento de Cartagena. El artista es "historia de música en mayúsculas, con más de 60 años, recorriendo escenarios del mundo, actuará junto a Camilla Faustino y artistas invitados como Pablo Alborán y Pasión Vega para celebrar su vida", según las mismas fuentes. La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, le entregará el galardón, a las 23 horas en el auditorio Paco Martín del Parque Torres. Las entradas y más información sobre el festival están disponibles en el enlace 'www.lamardemusicas.com'. Durante la jornada del lunes también actuarán en La Mar de Músicas el dúo coreano de música electrónica Fat Hamster & Kang New, la mítica banda senegalesa Orchestra Baobab, una de las agrupaciones más emblemáticas de la música africana y la dama del jazz coreano Youn Sun Nah, una de las voces más personales, cálidas y reconocibles del jazz mundial. PREMIO LA MAR DE MÚSICAS 2025 Antônio Pecci Filho, Toquinho, es un virtuoso guitarrista, cantautor y poeta brasileño; "pilar fundamental de la música popular brasileña", según la organización del Festival, que ha señalado que su maestría lo llevó a colaborar desde muy joven con leyendas como Vinícius de Moraes, Elis Regina, Antonio Carlos Jobim, Baden Powell, Carlos Lyra o Chico Buarque, aportando su inconfundible talento como compositor y creando melodías que, siendo esencialmente brasileñas, se han convertido en universales. Su trabajo en La Fusa junto a Maria Creuza y el poeta Vinícius de Moraes, testimonio de la extraordinaria química musical entre ellos, convirtió en himnos canciones como Qué Maravilha. En España, tararear Aquarela nos trae a la memoria su propia versión en castellano, que luego reprodujeron Rosario o Seguridad Social. Recientemente, el público más joven lo ha descubierto gracias a sus colaboraciones con Sílvia Pérez Cruz o C. Tangana. Con más de 60 años recorriendo los escenarios del mundo, el artista recibirá el galardón del festival de Cartagena antes de su actuación con Camilla Faustino en el auditorio Paco Martín, donde interpretará un tema junto a Pablo Alborán y Pasión Vega. Valeria Castro finalmente no podrá estar en el evento por motivos personales, pero el público del festival la disfrutará en su concierto del próximo martes 22 de julio, con entradas agotadas. "Referente e icono de la música popular brasileña", recibe el Premio La Mar de Músicas, como antes hicieron Eliades Ochoa, Rubén Blades, Youssou N'Dour, Salif Keita, Totó la Momposina, Oumou Sangaré, Susana Baca, Cheick Lô, Pablo Milanés, Omara Portuondo, Gino Paoli y Jorge Drexler. YOUN SUN NAH Por su parte, Youn Sun Nah es conocido como la dama del jazz coreano. Es una de las voces más personales, cálidas y reconocibles del jazz mundial, con una decena de álbumes (con canciones propias y ajenas), más de quince premios y distinciones (entre ellas la Orden de las Artes y las Letras de Francia) y giras mundiales y multitudinarias, con conciertos en los festivales más prestigiosos del mundo del jazz. Este lunes, el público del festival la disfrutará a las 21:30 horas en el escenario del patio del antiguo CIM de la UPCT. La voz de la artista coreana es "conmovedora, llena de matices, de timbres y de colores; posee este carácter debido a sus raíces coreanas y a sus variadas influencias musicales", según las mismas fuentes. Estas cualidades le permiten expresar un amplio abanico de emociones y la convierten en una cantante "singular, difícilmente comparable, que reimagina estándares antiguos y nuevos de manera cautivadora, atravesando géneros, más allá de épocas y de fronteras musicales". ORCHESTRA BAOBAB Por su parte, la Orchestra Baobab, que pondrá a bailar a toda la plaza del Ayuntamiento, a las 20.00 horas, es una de las agrupaciones más emblemáticas de la música africana, un auténtico símbolo del mestizaje sonoro que caracteriza a Senegal. Fundada en 1970 en Dakar, la banda emergió en el exclusivo Club Baobab, donde comenzó a forjar su inconfundible estilo, una fusión exquisita de son cubano, highlife, ritmos wolof y mandingas, jazz y otros matices afrocaribe. Se convirtió en una referencia fundamental en la escena africana de los años setenta y ochenta, antes de experimentar un renacimiento internacional en el siglo XXI, tal y como ha añadido la organización. "Su legado se sustenta en la maestría de músicos legendarios como Barthélémy Attisso, con su inconfundible guitarra melódica, y el carismático cantante Balla Sidibé, cuya voz evocadora dio identidad a la banda", ha precisado. Tras un período de inactividad, su regreso en los años 2000, impulsado por el renacer del interés global por las músicas del mundo, reafirmó su estatus como una formación imprescindible en la historia de la música africana. Con álbumes aclamados y giras internacionales, la Orchestra Baobab "sigue encarnando la elegancia y el espíritu atemporal de un sonido que trasciende fronteras y generaciones", ha precisado el Ayuntamiento. FAT HAMSTER & KANG NEW En cuanto a Fat Hamster & Kang New, es un dúo de música electrónica coreana que estrenarán el escenario gratuito de la plaza del CIM, a las 19.00 horas. Son los fundadores del sello independiente LetzRatz y su música ha sido incluida en el Top 100 de temas de la webzine de música indie coreana Platform Magazine durante tres años consecutivos. Recientemente, también aparecieron en la lista de The Korea Times de los 10 músicos alternativos coreanos imprescindibles, lo que demuestra que sus actuaciones no sólo son apreciadas por el público, sino también por críticos y artistas. Toda la programación detallada, horarios, venta de entradas y más información sobre la 30ª edición de La Mar de Músicas, dedicada a Corea del Sur, está disponible en la web 'www.lamardemusicas.com'.