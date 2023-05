Brasil trabaja en una solución de pago para las exportaciones a argentina, dice ministro hacienda

BRASILIA, 2 mayo (Reuters) - El ministro de Hacienda Fernando Haddad dijo el martes que Brasil está trabajando en una solución para garantizar que los exportadores reciban el pago por las ventas a Argentina, que actualmente afronta una grave crisis económica y una escasez de dólares.

Haddad dijo a periodistas que Brasil no quiere perder su cuota de mercado de exportación a Argentina, donde más de 200 empresas locales no exportan o no reciben pagos por falta de divisas.

Argentina es el tercer socio comercial de Brasil, después de China y Estados Unidos.

"Estamos tratando de encontrar una solución mediada", dijo el funcionario, añadiendo que ésta pasa "necesariamente" por la concesión de garantías por parte de Argentina, que están siendo estudiadas actualmente.

En enero, los dos países anunciaron su intención de avanzar en las conversaciones sobre una moneda común que se utilizaría en las cámaras de compensación para ejecutar los pagos comerciales entre los dos países, ayudando en parte a recortar la dependencia del dólar.

Brasil también decidió recientemente simplificar los procedimientos del Sistema de Pagos en Moneda Local (SML), una infraestructura que reúne a su banco central con los de Argentina, Paraguay y Uruguay. (Reporte de Marcela Ayres. Editado en español por Javier Leira)

