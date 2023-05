brasil trabaja en una solución de pago para las exportaciones a argentina

(Actualiza con citas de presidente de Brasil, detalles; cambia redacción y agrega autor)

Por Lisandra Paraguassu

BRASILIA, 2 mayo (Reuters) -

Brasil ofreció el martes ayudar a Argentina, que tiene problemas de liquidez, y dar apoyo a los exportadores de su país para que puedan seguir vendiendo a la nación vecina, su principal mercado exterior de productos manufacturados.

"No estamos discutiendo solamente ayudar a Argentina. Tenemos que ayudar a las empresas brasileñas que exportan a Argentina, como China ayuda a los exportadores chinos", dijo el presidente Luis Inácio Lula da Silva en una conferencia de prensa conjunta con su par argentino Alberto Fernández.

El ministro de Hacienda Fernando Haddad había dicho más temprano el martes que Brasil está trabajando en una solución para garantizar que los exportadores reciban el pago por las ventas a Argentina, que actualmente afronta una grave crisis económica y una escasez de dólares.

Más de 200 empresas brasileñas han dejado de exportar a Argentina o no están recibiendo pagos debido a la falta de divisas, sostuvo el funcionario.

Haddad dijo a periodistas que Brasil no quiere perder su cuota de mercado de exportación a Argentina, donde más de 200 empresas locales no exportan o no reciben pagos por falta de divisas.

Argentina es el tercer socio comercial de Brasil, después de China y Estados Unidos.

"Estamos tratando de encontrar una solución mediada", dijo el funcionario, añadiendo que ésta pasa "necesariamente" por la concesión de garantías por parte de Argentina, que están siendo estudiadas actualmente.

Lula dijo que pedirá a Haddad que solicite ayuda al Fondo Monetario Internacional (FMI) para Argentina.

También sostuvo que el grupo BRICS de naciones emergentes debería cambiar sus reglas para poder ayudar a países no miembros. Brasil propondrá que el grupo, a través de su Nuevo Banco de Desarrollo, cree un fondo para proporcionar las garantías que necesita Argentina, añadió.

A pesar del escenario actual, las exportaciones brasileñas a Argentina aumentaron un 38% en abril y un 26% en lo que va de año, mostraron el martes datos del Gobierno.

En enero, los dos países anunciaron su intención de avanzar en las conversaciones sobre una moneda común que se utilizaría en las cámaras de compensación para ejecutar los pagos comerciales entre los dos países, ayudando en parte a recortar la dependencia del dólar.

Brasil también decidió recientemente simplificar los procedimientos del Sistema de Pagos en Moneda Local (SML), una infraestructura que reúne a su banco central con los de Argentina, Paraguay y Uruguay. (Reporte adicional de Marcela Ayres. Editado en español por Javier Leira)

Reuters