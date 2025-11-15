Brasil trabaja para reducir aún más los aranceles de EEUU, según vicepresidente

SAO PAULO, 15 nov (Reuters) - El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, celebró el sábado la decisión de Estados Unidos de retirar los aranceles a las importaciones de más de 200 productos, y afirmó que Brasil trabajará para reducirlos aún más.

En agosto, Estados Unidos aumentó los aranceles a sus importaciones de productos brasileños del 10% al 50%.

Brasil es uno de los principales exportadores de café, carne de vacuno y jugo de naranja, productos incluidos en el anuncio.

"La última decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue positiva y un paso en la dirección correcta", dijo Alckmin en una conferencia de prensa en Brasilia. "Esto beneficia a Brasil".

Una parte significativa de las exportaciones de Brasil a Estados Unidos sigue sujeta al arancel adicional impuesto en agosto, dijo el vicepresidente.

"Se harán todos los esfuerzos para reducir aún más o eliminar completamente (los aranceles), según sea el caso", añadió.

El ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, junto con otros funcionarios, están negociando los términos de una propuesta para reducir los aranceles a las exportaciones brasileñas.

Los detalles de la propuesta brasileña no han sido revelados.

"Somos optimistas, se ha dado un paso importante y creo que se darán más pasos en la dirección correcta", dijo Alckmin.

El gobierno de Trump anunció el jueves acuerdos comerciales marco que, una vez finalizados, eliminarán los aranceles sobre ciertos alimentos y otras importaciones de Argentina, Ecuador, Guatemala y El Salvador, y los funcionarios estadounidenses contemplan acuerdos adicionales antes de fin de año.

(Reportaje de Isabel Teles Edición de Rod Nickel, Editado en español por Juana Casas)