Brasil: Trabajadores de Petrobras en huelga nacional

También involucra a nueve unidades de transporte, tres centrales termoeléctricas, dos plantas de biodiésel y cinco campos terrestres, según el portal de noticias brasileño UOL.

La protesta está vinculada a una disputa sobre el déficit en el fondo de jubilaciones de la compañía y a las propuestas de cambios en los sistemas de compensación y los derechos de los empleados.

De acuerdo con la FUP, el cese de tareas involucra a trabajadores de diversos segmentos de la cadena de suministro de energía y podría extenderse si la compañía no muestra señales de apertura.

En un comunicado, Petrobras aseguró que la huelga no ha afectado hasta el momento a la producción de petróleo y derivados.

El grupo declaró que implementó medidas de emergencia para garantizar la continuidad operativa y la seguridad de la planta, enfatizando que el suministro al mercado interno sigue protegido.

La medida de fuerza se produce en un momento delicado para el gigante estatal, que enfrenta presiones financieras y una acalorada disputa sindical sobre jubilaciones y condiciones laborales, temas clave en el diálogo entre el gobierno, management y los representantes de los trabajadores (ANSA).