Brasil: Transición Ecológica selecciona a cuatro jóvenes para que formen parte de la delegación española en la COP30

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha seleccionado a cuatro jóvenes que formarán parte de la delegación española en la próxima Cumbre del Clima de Naciones Unidas (COP30) de Belém (Brasil). Entre octubre y diciembre disfrutarán además de una beca de formación en la Fundación Biodiversidad.

El grupo está conformado por una estudiante asturiana de Derecho, ADE y Relaciones Internacionales; un físico madrileño, con máster en energías renovables; una joven alicantina especialista en derecho ambiental y cooperación internacional; y una madrileña con formación en relaciones internacionales y desarrollo sostenible.

Estos cuatro jóvenes han sido seleccionados de entre 145 candidaturas en un proceso en dos fases: una primera de evaluación de méritos, que ha incluido el expediente académico, formación de posgrado y cursos relacionados con el cambio climático; y una segunda fase en la que se ha valorado una carta de motivación en la que los aspirantes debían exponer sus intereses personales y profesionales, su compromiso con los objetivos de la iniciativa y la relevancia de esta formación para su trayectoria en el ámbito del cambio climático.

La COP30 se celebrará en Belém do Pará (Brasil) del 10 al 21 de noviembre, y en este contexto, los jóvenes seleccionados tendrán la oportunidad de conocer de primera mano las dinámicas de negociación internacional, compartir sus propuestas y representar las conclusiones de la Conferencia Local de la Juventud 2025 (LCOY25) celebrada en Granada en julio.