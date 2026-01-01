Brasil: Tribunal Supremo niega arresto domiciliario a Bolsonaro

Los abogados de Bolsonaro presentaron la petición el miércoles, alegando un "riesgo real de deterioro repentino" en la salud del exmandatario.

Bolsonaro, de 70 años, lleva más de una semana hospitalizado tras ser operado de una hernia inguinal y de un procedimiento para tratar el hipo recurrente.

"Contrariamente a lo que sostiene la defensa, no se ha observado deterioro en la salud de Jair Messias Bolsonaro", declaró el juez.

Según informa O Globo, tras revisar la solicitud, Moraes declaró que la defensa no había presentado ningún hecho nuevo que pudiera revocar los fundamentos de la decisión anterior, que ya había denegado el arresto domiciliario humanitario el 19 de diciembre. Según el ministro, no ha habido un empeoramiento del estado de salud de Bolsonaro, sino una mejoría de las molestias reportadas, como lo indican, entre otros, los informes de sus propios médicos.

"El cuadro clínico muestra una mejoría del malestar que presentaba tras someterse a cirugías electivas", escribió Moraes, refutando los argumentos presentados por la defensa.

En la decisión, el ministro también destacó que todas las prescripciones médicas indicadas por los abogados pueden ser atendidas en la Jefatura de la Policía Federal, donde Bolsonaro cumple condena.

Según la sentencia, desde el inicio de la condena se ha establecido un servicio médico de guardia las 24 horas, además de acceso total a los médicos privados del expresidente, medicamentos necesarios, fisioterapia y comidas preparadas por sus familiares.

El juez Moraes reiteró además que los requisitos legales para conceder la prisión domiciliaria siguen ausentes y citó "reiteradas violaciones de las medidas cautelares" y "actos concretos destinados a la fuga", incluida la destrucción deliberada de un monitor electrónico de tobillo, como motivos para mantener el régimen cerrado.

En el cargo de 2019 a 2022, el expresidente sufrió durante años complicaciones derivadas de una puñalada en el abdomen recibida durante un mitin electoral de 2018, que requirió varias cirugías. De acuerdo con los médicos, se espera que Bolsonaro, condenado a 27 años y tres meses de prisión, reciba pronto el alta hospitalaria. (ANSA).