Brasil: Tribunal Supremo rechaza ley contra los indígenas

La votación, de seis a cero, se pronunció contra la restricción que limita el reconocimiento territorial a las áreas ocupadas por pueblos indígenas el 5 de octubre de 1988, fecha de promulgación de la Constitución brasileña vigente, según informó el sitio web de Agencia Brasil.

La mayoría se conformó con los votos de los jueces Gilmar Mendes, relator del caso, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux, Alexandre de Moraes y Dias Toffoli.

La votación, que comenzó el lunes pasado de forma virtual, permanecerá abierta hasta mañana a las 23:59 hora local para las cuatro votaciones restantes, que ahora son irrelevantes para el resultado.

El tema volvió a la atención del Tribunal dos años después de que el máximo órgano judicial brasileño declarara inconstitucional el marco temporal.

La semana pasada, por iniciativa de los partidos de centroderecha, el Senado aprobó una propuesta de enmienda constitucional para insertar la controvertida ley directamente en la Constitución.

Organizaciones indígenas y ONG, junto con gran parte del gobierno de centroizquierda del presidente Lula, celebraron la decisión del Tribunal Supremo. (ANSA).