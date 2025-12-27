Brasil: Un cómplice de Bolsonaro que intentó huir, apresado en Paraguay

Vasques, condenado a 24 años y 6 meses de prisión por participar en el complot golpista, rompió su tobillera electrónica y viajó por ruta desde el sur de Brasil hasta Asunción en plena Navidad.

Según reporta el portal G1, terminó apresado en la capital paraguaya con documentación falsa. Pasó la noche del viernes en la sede de la Policía Federal en Foz do Iguazú, en el oeste de Paraná. Condenado por el Supremo Tribunal Federal (STF) a más de 24 años de prisión por participar en un intento de golpe de Estado, Silvinei fue entregado a las autoridades brasileñas en la frontera y se espera que sea trasladado a Brasilia este sábado.

"La detención se produjo en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de Asunción, desde donde fue trasladado en automóvil por la policía paraguaya a Ciudad del Este, esposado y encapuchado. Silvinei fue entregado a la Policía Federal de Brasil en la aduana, el organismo gubernamental responsable de controlar la entrada y salida de mercancías, vehículos y personas en el país", detalló G1.

Según la sentencia que pesa en su contra, actuó para vigilar a las autoridades y obstaculizar a los votantes, especialmente en el noreste del país. Al intentar huir de Brasil, el exagente de la Policía Federal de Carreteras rompió su tobillera y fue detenido en Paraguay al intentar abordar un vuelo a El Salvador con documentos falsos.

Usó la identidad de Julio Eduardo e incluso presentó a la policía paraguaya una declaración en la que afirmaba tener cáncer cerebral, por lo que no podía hablar.

El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ordenó su prisión preventiva. En tanto, el director de Migración de Paraguay, Jorge Kronawetter, informó que durante la comparación de fotos, numeración y huellas dactilares, se confirmó que Silvinei no era la misma persona que aparecía en el documento que presentó.

Silvinei terminó confesando que los documentos no eran suyos. Otro motivo de su regreso a su país de origen fue la falta de una orden de arresto en su contra en Paraguay o de una orden de captura de Interpol, según Kronawetter.

La Policía Federal de Brasil declaró a la Justicia que Silvinei Vasques salió de su residencia la noche del miércoles 24, víspera de Navidad, antes de que el tobillero electrónico dejara de funcionar. Las últimas imágenes del exdirector de la PRF indican que salió del condominio donde vive, en Sao José, alrededor de las 19:22 de ese día. Minutos antes, Silvinei cargó un vehículo alquilado con bolsas, alimento para mascotas y tapetes higiénicos para animales domésticos. Se subió a bordo con un perro pitbull y desapareció.

La policía no acudió al lugar hasta el día siguiente, tras los primeros problemas detectados con el tobillero electrónico.

Según la Policía Federal, Silvinei ya no se encontraba allí.

