Brasil.- Un investigador del CSIC propone renovar la COP30 con expertos independientes y un panel público de financiación

MADRID, 12 Nov. 2025 (Europa Press) -

El investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Carlos García-Soto ha propuesto una reforma "estructural" de las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (las llamadas COP) para "transformar las promesas en acciones verificables". Lo ha hecho a través de un artículo publicado en la revista 'Nature' que el CSIC ha difundido este martes en sus redes sociales con motivo del inicio de las negociaciones en la COP30, que este año se celebra en Belém (Brasil).

En concreto, García-Soto ha propuesto someter los objetivos de mitigación propuestos a una evaluación transparente por expertos independientes para "integrar la evidencia científica en las decisiones y reforzar la rendición de cuentas". Además, ha sugerido establecer una copresidencia rotatoria entre países del Norte y del Sur Global "que asegure equilibrio e influencia equitativa y garantice continuidad más allá del país anfitrión".

Por último, ha planteado la posibilidad de crear un panel público de financiación climática que conecte las promesas de cada país para mitigación y adaptación con registros transparentes y actualizados de gasto e implementación. A juicio de García-Soto, la COP30 debería situar estas reformas en el centro del debate y ser juzgada no por sus declaraciones, sino por su capacidad para empezar a reconstruir la institución de la que depende.

Para el investigador, la gobernanza climática global necesita adaptarse a una era de complejidad, con estructuras más "ágiles, transparentes y coherentes". "Solo una COP capaz de aprender de sí misma podrá recuperar la confianza social y multilateral", ha recalcado.

García-Soto ha participado como científico asesor y delegado en seis Cumbres del Clima, acompañando a la ONG Global Ocean (París, 2015), y dentro de las delegaciones del Gobierno de España (2016-2019) y de Naciones Unidas (2021-2022). Entre 2021 y 2022 co-presidió también la Evaluación Mundial de los Océanos de la ONU.