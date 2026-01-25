Brasil: Un rayo cae sobre una marcha pro-Bolsonaro en Brasilia, 72 personas heridas

El incidente requirió la intervención inmediata de los servicios de emergencia, que tuvieron que asistir a 72 personas involucradas en el evento.

Según el Cuerpo de Bomberos, que desplegó 25 vehículos en el lugar, 42 manifestantes fueron tratados en el sitio y se encuentran conscientes.

Sin embargo, 30 personas fueron trasladadas de urgencia a los hospitales de la capital; entre ellas, ocho están en condiciones inestables.

Los testigos relataron un repentino destello seguido de un fuerte estruendo que hizo caer al suelo a numerosos participantes, algunos con signos de descarga eléctrica.

La marcha, que había recorrido aproximadamente 240 kilómetros desde el municipio de Paracatu, tenía como objetivo impugnar las decisiones del Tribunal Supremo Federal relacionadas con los procesos por los hechos del 8 de enero de 2023.

Sin embargo, las fuertes lluvias impidieron la conclusión política del evento, transformando el encuentro final en una emergencia sanitaria (ANSA)