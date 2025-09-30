Brasil: una retrospectiva del chileno Raúl Ruiz o el Día del Cine Español, propuestas de Cineteca Madrid para octubre

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) - Cineteca Madrid ofrece en su programación del mes de octubre retrospectivas del chileno Raúl Ruiz y del dúo brasileño-portugués formado por Adirley Queirós y Joana Pimienta o un Día del Cine Español para disfrutar de dos clásicos restaurados como 'Deprisa, deprisa' y 'Furtivos' o de la cinta 'Tirarse al monte', película prohibida y desaparecida durante medio siglo. También acogerá el estreno de 'Exorcismo: El transgresor legado de la clasificación S', documental de Alberto Sedano que rescata las películas de clasificación S, o un programa doble especial la noche de Halloween con la proyección de 'Re-Animator' y 'Psycho Goreman', ha informado este espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento en un comunicado.

La retrospectiva sobre Raúl Ruiz se extenderá hasta diciembre y permitirá acercarse a una filmografía de más de un centenar de títulos que hoy se reconoce como una de las más radicales y fascinantes del cine moderno. Así, ofrecerá un recorrido por su trayectoria desde sus inicios experimentales en Chile con títulos como 'El realismo socialista' (Raúl Ruiz, Valeria Sarmiento, Chile, 2023), hasta las grandes producciones europeas de madurez, entre las que destaca 'El tiempo recobrado' (Francia-Italia-Portugal, 1999), pasando por obras clandestinas, fantasmales y lúdicas como 'La isla del tesoro' (Francia-Reino Unido-EE. UU., 1985).

Completan las proyecciones de octubre de este programa, organizado en colaboración con la Embajada de Chile, otras cintas como 'La telenovela errante' (Raúl Ruiz, Valeria Sarmiento, Chile, 2017); 'El tango del viudo y su espejo deformante' (Raúl Ruiz, Valeria Sarmiento, Chile, 2020); 'Genealogías de un crimen' (Généalogies d'un crime) (Francia-Portugal, 1997); 'Diálogos de exiliados' (Chile, 1975); 'Bérénice' (Francia, 1983) y 'Tres vidas y una sola muerte' (Francia-Portugal, 1996).

DÍA DEL CINE ESPAÑOL

Además, Cineteca se sumará un año más al Día del Cine Español con un programa que devuelve a la pantalla obras esenciales y rescata películas que parecían condenadas al olvido. En detalle, se presentarán las restauraciones de 'Deprisa, deprisa' (Carlos Saura, 1981) y 'Furtivos' (José Luis Borau, 1975), dos hitos de la Transición que redefinieron los límites de la representación social y política.

Para esta edición además se ha recuperado 'Tirarse al monte' (Alfonso Ungría, 1971), prohibida por la censura franquista y desaparecida durante más de medio siglo. Restaurada por la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid, ECAM, regresa ahora para desvelar un cine vibrante, incómodo y experimental que fue silenciado en su día.

Coincidiendo también con el Día del Cine Español, llegará el estreno de 'Exorcismo: El transgresor legado de la clasificación S' (EE.

UU., 2024), documental de Alberto Sedano, narrado por Iggy Pop, que rescata uno de los episodios más insólitos de nuestra cinematografía, el fenómeno de las películas con la etiqueta 'Clasificada S'. Para acompañar el estreno, Sedano propone dos rarezas del género: 'Poppers' (José María Castellví, España, 1984), retrato queer y desinhibido de la noche madrileña, y 'Más allá del terror' (Tomás Aznar, España, 1980), delirio entre el cine quinqui y lo sobrenatural.

Y ERIN WILKERSON

El cine político contemporáneo en Estados Unidos cobrará protagonismo con un ciclo dedicado a Travis y Erin Wilkerson, cuya obra, híbrida entre el ensayo, el archivo y la narración personal, se mueve de la violencia racial al imperialismo nuclear o de la memoria obrera al duelo familiar. Organizado junto a Intersección, Festival Internacional de Cine de A Coruña, contará con la presencia ambos cineastas y recuperará títulos clave de su filmografía como 'An Injury to One' (EE. UU, 2003), 'Machine Gun or Typewriter' (EE. UU, 2025), 'Did You Wonder Who Fired the Gun' (EE. UU, 2017) o 'Nuclear Family' (EE. UU-Singapur, 2022).

QUEIRÓS Y JOANA PIMENTA

También este mes de octubre y en colaboración con el Festival INSTAR, Cineteca presentará el trabajo del dúo brasileño-portugués formado por Adirley Queirós y Joana Pimienta, filmado desde los márgenes geográficos y sociales y que crea un cine colectivo que reescribe mitos del presente mediante archivos apócrifos, memorias inventadas y distopías populares. Un cine profundamente político del que dan cuenta películas como 'Branco Sai, Preto Fica' (Adirley Queirós, Brasil, 2015), 'Era uma vez Brasília' (Adirley Queirós, Brasil-Portugal, 2017), 'Um Campo de Aviação' (Joana Pimenta, Portugal-Brasil-EE. UU., 2016) o 'Mato seco em chamas' (Adirley Queirós, Joana Pimenta, Brasil-Portugal, 2022).

Igualmente, en colaboración con Contemporánea Conde Duque, se presentará 'Nuevos Imaginarios', un programa de proyecciones que dialoga con la exposición homónima comisariada por el fotógrafo y artista Nicolás Combarro y el escritor, periodista y divulgador Miguel Ángel Delgado. El proyecto reúne a Oliver Laxe, Isaki Lacuesta, Laida Lertxundi, Lois Patiño y el tándem Helena Girón-Samuel M. Delgado, proponiendo un viaje por los límites del cine más allá de la sala oscura.

Tras su paso por el CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea), el programa llega a Madrid como experiencia doble: videoinstalaciones en el espacio expositivo de Conde Duque y un ciclo en Cineteca que amplía la mirada sobre universos entre la sala de cine y el museo. Todo ello a través de 17 piezas como 'Noite sem distância' (Lois Patiño, España, 2015), 'Las variaciones Marker' (Isaki Lacuesta, España, 2007), 'The Room Called Heaven' (Laida Lertxundi, EE. UU, 2012), 'Sin Dios ni Santa María' (Helena Girón, Samuel Delgado, España, 2015) o 'París #1' (Oliver Laxe, España, 2007).

OTRAS ACTIVIDADES

Además, en un nuevo episodio del programa comisariado por Brays Efe y Miguel Agnes, 'Linterna', se recuperará 'Lilies-Les feluettes' (Canadá, 1996), de John Greyson. Se trata de una obra radical y poética, mezcla de melodrama carcelario, ópera política y relectura queer de Shakespeare, proyectada por primera vez en 4K en España. Por su lado, el programa 'Confesionario' reunirá este mes tres cortos de Julie Murray, Lisl Ponger y Linda Christanell, que en los años 90 exploraron, desde geografías distintas, un mismo mundo fracturado. Por su parte, 'La Noche Z' celebra Halloween con un doblete sangriento protagonizado por 'Re-Animator' (1985), clásico de Stuart Gordon inspirado en Lovecraft, y 'Psycho Goreman' (2020), comedia gore intergaláctica que rinde tributo al cine de videoclub y a los monstruos de látex. Además, Cineteca acoge en octubre la 11ª edición de 'Another Way Film Festival' y colabora en las actividades previstas en conmemoración del Día de la Hispanidad con el ciclo 'Programaciones cruzadas: Madrid en Buenos Aires, Buenos Aires en Madrid'. Así, no faltarán estrenos como 'Campos' o 'Buda salta el muro', así como sesiones de secciones habituales como 'Nosotras contamos' (Germinal); MICE; 'Relatos del ruido'; 'Ciclo DOCMA'; 'Así son las cosas': Cabello/Carceller; 'CIMA Conversa' o 'Imprescindibles TVE'.