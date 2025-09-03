Brasil: Unión Brasil y Progresistas anuncian su salida del Gobierno de Lula

MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -

Los partidos Unión Brasil y Progresistas (PP) han anunciado este martes su salida del Ejecutivo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ordenando a aquellos miembros con funciones en el Gobierno federal que renuncien al cargo.

Así lo han comunicado los líderes de las dos formaciones, Antônio Rueda y Ciro Nogueira, en una declaración que han leído en el Congreso, en la que han señalado que "en caso de (su) incumplimiento, los dirigentes de esta federación en sus estados serán destituidos definitivamente".

"Si la permanencia persiste, se les aplicarán las sanciones disciplinarias previstas en el estatuto", han señalado las dos formaciones que constituyen, con más de 100 congresistas, la federación Unión Progresista.

En su nota, han defendido esta decisión que "representa un gesto de claridad y coherencia" alegando que "es lo que el pueblo y los votantes brasileños exigen de sus representantes".

La medida formalizaría la salida de los ministros de Turismo, Celso Sabino; Desarrollo Regional, Waldez Góez; y Comunicaciones, Frederico de Siqueira; todos de Unión, mientras que el PP está representado en el Gobierno por el titular de Deportes, André Fufuca. Asimismo, el anuncio podría afectar al presidente del Senado, Davi Alcolumbre (Unión); y al presidente de la Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira (PP).

La respuesta del Ejecutivo brasileño ha venido de la mano de la ministra de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann, responsable de la articulación política del gobierno federal, quien ha señalado en redes sociales que "respetamos la decisión de UP".

"Nadie está obligado a permanecer en el Gobierno. Tampoco pedimos que nadie se vaya. Pero quienes permanezcan deben estar comprometidos con el presidente Lula y las principales agendas que este Gobierno defiende, como la justicia fiscal, la democracia, el Estado de derecho y nuestra soberanía. Deben colaborar con nosotros para que la agenda del gobierno sea aprobada en el Congreso Nacional", ha agregado, en una mensaje dirigido "tanto a quienes están en el cargo como a quienes no".